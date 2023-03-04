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Мать и сын погибли после вылета автомобиля в воду в Саратовской области

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ЧП-Саратов/VK

Два человека погибли при опрокидывания автомобиля в Саратовской области, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Фотографии с места ДТП опубликовал «ЧП-Саратов».

По словам Костина, в салоне автомобиля находилась семья — отец, мать и их пятилетний сын. Машина вылетела в кювет с талой водой и перевернулась. Женщина утонула, смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенка доставили в реанимацию, где он скончался. Отец отказался от госпитализации.

Авария произошла утром 4 марта на 21-м км дороги Маркс — Липовка — поселок Тельмана. В ГИБДД рассказали, что за рулем вылетевшего в кювет Renault Fluence находилась женщина.

Ранее сообщалось, что в городе Озерск на парковке возле жилого дома местные жители обнаружили мертвого полураздетого мужчину.

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