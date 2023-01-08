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Автомобиль загорелся и взорвался на трассе под Ярославлем

На трассе под Ярославлем загорелся и взорвался грузовой автомобиль «Газель», сообщают «Вести. Ярославль». Очевидцы опубликовали кадры с моментом взрыва в соцсетях.

Инцидент произошел на костромской дороге неподалеку от деревни Щедрино Ярославского района. На кадрах видно, как стоящий у обочины пылающий автомобиль взрывается, огонь охватывает всю машину.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что, по предварительным данным, происшествие обошлось без жертв, пострадавших нет. По предварительным данным, взорвавшаяся «Газель» была оснащена газовым оборудованием.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry выжил после взрыва машины в Каспийске, а в Тюмени взрыв уничтожил здание автосервиса.

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