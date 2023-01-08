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Дальнобойщик провел два дня на морозе в сломавшейся фуре в Удмуртии

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Reuters

Полицейские спасли водителя фуры, который почти двое суток просидел в сломавшемся грузовике на трассе в Удмуртии, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

В ходе патрулирования участка трассы М-7 «Волга» сотрудники ГИБДД обнаружили фуру, которая стояла вдоль дороги. Водитель рассказал, что уже почти двое суток сидит в остывшем транспортном средстве из-за неисправного мотора. В экстренные службы он обращаться не стал, причину такого решения водитель не объяснил.

Автоинспекторы вызвали спасателей и скорую помощь, до момента их прибытия отогревали водителя в служебном автомобиле. В результате мужчину госпитализировали с обморожением конечностей.

В МЧС отметили, что 9 января в Удмуртской Республике температура воздуха снизится до -36°С. В случае проблем на дороге в ведомстве посоветовали водителям звонить по номеру «112».

Ранее сообщалось, что в Каспийске водитель Toyota Camry выжил после взрыва машины.

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