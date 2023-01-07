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Разработчик камер ГИБДД рассказал, какие новые функции могут у них появиться через два года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ближайшем будущем дорожные камеры в России смогут отслеживать автомобили, которые перевозят опасные грузы, а также находить числящихся в розыске граждан. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Судя по европейскому рынку, в России появится спрос на отслеживание автомобилей, которые перевозят опасный груз. Автомобилям со знаком «опасный груз» можно ездить далеко не везде и не всегда, например, бензовозам и другой грузовой технике», — рассказал Ласкин.

По словам собеседника, развитие камер будет также двигаться в направлении распознавания лиц. Впрочем, эту идею реализовать будет непросто, поскольку ни в одном учреждении не существует полной биометрической базы с десятками миллионов водителей.

«Думаю, камеры в ближайшее время придут к выявлению разыскиваемых граждан. Сейчас появляются технологии, которые позволяют улучшить изображение, фотографируя машину «в лоб». Как мы видим на своих камерах, сейчас лица вполне распознаваемы. А значит аппаратуре можно добавить модуль распознавания лиц», — отметил он.

Заниматься этим будет уже не камера, которая способна только выделять лица на снимке, а нейросеть — она отправит данные на сервер, который займется сверкой по базам должников, преступников, пропавших без вести и других, объяснил собеседник.

«Думаю, это неизбежно появится в ближайшие два-три года», — спрогнозировал Ласкин.

Ранее разработчик камер ГИБДД рассказал, что современные дорожные камеры, выявляющие нарушения ПДД в автоматическом режиме, имеют скрытый функционал, который пока в России не используется.

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