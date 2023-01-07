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Юрист предупредил об изменениях правил проверки водителей на алкоголь

Юрист Соловьев: проверять водителей на алкоголь с марта можно с понятыми или видеозаписью

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что с 1 марта 2023 года порядок проверки водителей на состояние алкогольного опьянения несколько скорректируется. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в постановление правительства о порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения были внесены следующие изменения: его будут проводить в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией, должны использоваться средства измерения, которые обеспечат запись результатов на бумажном носителе, водителя должны проинформировать о процедуре перед ее началом.

По словам Соловьева, новые нормы должны обеспечить более объективное рассмотрение ситуаций, в которых возникло подозрение в том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что также будут созданы дополнительные гарантия соблюдения прав россиян.

Ранее юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев рассказал, что в России с 1 марта вступят в силу новые правила дорожного движения (ПДД), которые затронут владельцев электросамокатов.

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