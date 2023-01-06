В Тольятти утилизируют агитационный автомобиль по прозвищу «Синий Геббельс»

В Тольятти выведена из эксплуатации последняя в Самарской области передвижная радиотрансляционная установка на базе чешского грузовика Avia, получившая прозвище «Синий Геббельс». Об этом сообщает «Блокнот Самара».

По его данным, редкий автомобиль уже начали разбирать для последующей утилизации. Радиотрансляционные установки (РТУ) на шасси Avia с громкоговорителями марки Tesla на крыше использовались в ходе различных официальных мероприятий, в том числе митингов, демонстраций, а также похорон видных деятелей. Также РТУ Avia A31 выезжали на центральную площадь Самары в дни прощания с руководителями СССР Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым и Константином Черненко. Через их динамики транслировали радиопередачи.

В народе агитационная установка получила прозвище «Синий Геббельс», по фамилии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, уточняет издание. В Тольятти последний передвижной громкоговоритель на шасси Avia эксплуатировали до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что в Москве лед повредил крышу и пробил стекло представительского седана Aurus.