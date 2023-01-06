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На трассе «Нева» Chery с 6 пассажирами въехал в грузовик, погибли двое

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Отдел ГИБДД «Новгородский»/VK

На 405-м километре скоростной платной трассы М-11 «Нева» автомобиль Chery Tiggo врезался в попутный грузовик Scania, сообщается в паблике «Отдел ГИБДД «Новгородский» в соцсети VK.

Авария произошла в пятницу около полудня в Окуловском районе Новгородской области. В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, еще четыре человека госпитализированы. В их числе 44-летний водитель Chery и трое его пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Судя по фотографиям с последствиями ДТП, у китайского внедорожника уничтожен моторный отсек, а также оторваны передние стойки крыши.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о количестве пьяных водителей, выявленных за новогодние праздники.

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