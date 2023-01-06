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В Сочи перевернулась и загорелась «Газель» с мандаринами

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ЧП Сочи/VK

На автодороге в Сочи опрокинулся грузовик «Газель», перевозивший мандарины, сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

По его данным, инцидент произошел в Лазаревском районе на федеральной автодороге «Джубга — Сочи». На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, что грузовик лежит на боку поперек дороги. Мандарины из кузова при этом рассыпались по проезжей части.

После ДТП одну из полос очистили от мандаринов для проезда транспорта, рассыпавшиеся фрукты сгребли за фургон и на обочину. По предварительной информации, водитель «Газели» опрокинулся после того, как наехал на бордюр. Затем в автомобиле произошло возгорание. В ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Бухаресте загорелся рекламный новогодний грузовик Coca-Cola.

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