Сенатор Васильев предсказал «дорожный бум» в России в 2023 году

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что Россию в следующем году ждет «дорожный бум», так как стране в 2022 году удалось достичь прорыва в сфере строительства автомобильных дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

«России удалось по целому ряду отраслей добиться в уходящем году весьма существенных результатов. И самый яркий пример — это прорыв в сфере строительства автомобильных дорог <...> В новом году, я уверен, что нас ждет дорожный бум», — сказал сенатор в интервью агентству.

Васильев также сказал, что 2022 год выдался одним из самых трудных для экономики России, однако, несмотря на невиданное раннее санкционное давление, можно констатировать серьезные успехи по ряду показателей.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский среднемагистральный авиалайнер МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнут серийно производить в 2025 году. До этого он также рассказал, что Росавиация сертифицировала двигатель и крыло для МС-21.