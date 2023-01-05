Автоэксперт Хайцеэр назвал причины, по которым автомобиль дергается на ходу

Причинами того, что при движении автомобиля возникают рывки, могут стать неисправности автоматической коробки передач, системы подачи топлива и даже «прикипевшие» тормоза. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Дело может быть в коробке передач, системе подачи топлива и просто в грязном топливном фильтре, особенно это касается дизелей. В бензиновом двигателе подобные симптомы могут проявиться из-за неисправных свечей зажигания», — перечислил Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо неисправностей системы подачи топлива и системы зажигания, к дерганию автомобиля при движении может привести заклинивание тормозных суппортов после длительной стоянки автомобиля, когда тормозная колодка не полностью отходит от диска, добавил эксперт.

«Если автомобиль дергается на ходу, основная опасность заключается в том, что он внезапно остановится именно в тот момент, когда вам нужно ускориться или совершить маневр», — заключил Хайцеэр.

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