В Петербурге женщина-водитель прокатила на капоте бывшего возлюбленного

В Санкт-Петербурге местные жители сняли на видео момент выяснения отношений между мужчиной и его возлюбленной, которая проехала по двору на автомобиле Audi c мужчиной, держащимся за машину снаружи. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети VK.

Автор публикации сообщил, что инцидент произошел во дворе дома по улице Гашека в Санкт-Петербурге из-за того, что мужчина после Нового года решил расстаться с девушкой, а она не отдавала его вещи и ключи от его жилья, которые остались в ее квартире.

На видеозаписи видно, что красный седан Audi находится на дворовой территории, а мужчина возле капота громко требует вернуть ему вещи и ключи. Затем автомобиль резко трогается с места, движется вперед, а потом назад. При этом человек находится на капоте машины.

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