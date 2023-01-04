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Автоэксперт рассказал о распространенном способе угона автомобиля зимой

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В зимнее время угонщики часто похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов.

«Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег. Но в момент, когда он изначально снимает машину с охраны, код сигнализации (кодграббером – «Газета.Ru») перехватывают угонщики, которые находятся неподалеку, в радиусе 50 м. А когда он начинает чистить снег – машину просто закрывают», — пояснил Кондрашов «Газете.Ru».

Обнаружив, что заведенный автомобиль самопроизвольно закрылся, практически все автовладельцы решают пойти домой за вторым ключом. В этот момент преступники открывают автомобиль и уезжают на нем, при этом нередко автомобилист оставляет в салоне свой мобильный телефон, а также документы, добавил эксперт. Чтобы не попасть в такую ситуацию, не следует оставлять без присмотра заведенный автомобиль, если его двери внезапно закрылись.

«Не все сигнализации подвержены такому взлому, ему не поддаются устройства, поддерживающие диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования», — заключил Кондрашов.

Ранее Андрей Кондрашов рассказал «Газете.Ru», могут ли угнать заведенный автомобиль, если чип-ключ от него остался у владельца.

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