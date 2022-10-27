Девушка-водитель со 130 штрафами устроила смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

Смертельная автомобильная авария произошла ночью 27 октября у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Отмечается, что в 00:58 на Московском проспекте, 30, автомобиль Mercedes-Benz сбил пешехода — 30-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От удара он скончался на месте. Машиной управляла 22-летняя девушка, за которой числится более 130 штрафов за нарушения ПДД, в том числе неоплаченных.

По данным издания, девушка нигде не работает, ее водительский стаж составляет 2 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца водителя фургона Mercedes-Benz, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибла школьница.