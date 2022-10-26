В Тольятти выпустили детский электромобиль «Нивушка»

В Тольятти началось серийное производство детского игрового электромобиля «Нивушка», дизайн которого выполнен в стиле внедорожника «ВАЗ-2121», рассказали в сообществе Lada Niva Documentary в соцсети «ВКонтакте».

Электромобиль предназначен для детей от 4 до 8 лет, его грузоподъемность составляет 35 кг. Машина оснащена мотором мощностью 250 Ватт, который позволяет разгоняться до 6 км/час. Двигаться «Нивушка» способна как вперед, так и назад. Игрушка оборудована функционирующими фарами, а также системами автоматического торможения и аварийной остановки.

«В игрушке установлены безопасные свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы, которые обеспечивают 7-12 км пробега в зависимости от температурных условий. В отличие от китайских аналогов имеются надувные резиновые шины и несущая рама», — отмечается в публикации.

Цена «Нивушки» без учета доставки составляет 33,6 тыс. рублей.

Ранее в октябре «АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Niva Legend и Niva Travel, оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений. Классическая Niva с этими опциями стоит от 835,9 тыс. рублей.