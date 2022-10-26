Движение грузовиков по Крымскому мосту будет запущено не ранее 1 декабря 2022 года

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста планируется запустить не ранее 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

«Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года», — отметили в министерстве.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строители за пять суток укрепили левую автомобильную полосу Крымского моста, по ней могут проезжать грузовики весом до 40 тонн.

Ранее в Минтрансе Крыма заявили об отсутствии очередей из фур на переправу со стороны Керчи. На переправе работают паромы «Ейск», «Керченский-2», «Мария» и «Лаврентий».