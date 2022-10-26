Автоэксперт Моржаретто рассказал, когда на автомобиль ставить зимние шины

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

«Переобувать» автомобиль, меняя летнюю резину на зимнюю, нужно после того, как погода даст определенный сигнал. Об этом в интервью радио Sputnik заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. Это значит, что, например, днем может быть плюс девять градусов, а ночью – минус один. Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», – пояснил Игорь Моржаретто.

При этом, по его словам, слишком поздно менять летние шины на зимние опасно, так как утром бывают заморозки и на дорогах появляется гололед. Это опасно для водителей, которые ездят на работу к определенным часам.

Ранее шинный эксперт Сергей Мишин заявил, что при покупке автомобильных покрышек с пробегом необходимо обратить внимание на несколько ключевых деталей. Например, чем хуже состояние корда и протектора, тем больше вероятность аварийной ситуации.

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