Nissan представила обновленный кроссовер Juke

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Nissan

Японская компания Nissan обновил свой популярный компактный кроссовер Juke. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Кроссовер Nissan Juke 2023 модельного года отличается от дорестайлинговой машины обновленными шильдиками и двумя новыми яркими расцветками — керамической серой и магнитно-синей. У автомобиля появились новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также модернизированная багажная полка, которая позволяет максимально эффективно использовать багажное отделение. Помимо всего прочего, в некоторые комплектации Juke входит интеллектуальный ключ с бесконтактной блокировкой/разблокировкой и стереосистема премиум-класса Bose.

В движение Nissan Juke по-прежнему приводится литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 114 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,8 литра на 100 км пробега.

Ранее сообщалось, что первый монгольский кроссовер Mozo поступит в продажу в ноябре. Новый кроссовер будет предложен по доступной цене, основанной на финансовых возможностях населения.

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