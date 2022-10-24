Во Владимире 75-летнюю пенсионерку отправят в колонию за смертельное ДТП

Ленинский районный суд Владимира назначил местной жительнице наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточняет ИА REGNUM, возраст виновной женщины составляет 75 лет. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что за рулем технически исправного Kia Rio пенсионерка проехала на красный сигнал светофора и наехала на женщину, которая переходила дорогу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. В суде водительница Kia признала вину, раскаялась в содеянном и частично возместила каждому из потерпевших причиненный преступлением ущерб.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободны на срок 1 год и лишил водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что водителя, сбившего насмерть мать с сыном в Москве, арестовали на два месяца.