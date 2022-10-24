Автоэксперт Шапарин предупредил об опасностях для водителей на МКАД

Основными проблемами Московской кольцевой автодороги являются остановки машин после ДТП, колейность и техническая непродуманность магистрали, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Многие водители считают, что нужно ждать сотрудников ГИБДД после ДТП, в результате чего происходит вторичные аварии. Нужно сразу уходить на обочину, где и разбираться, кто, кому и что должен и кто виноват», — объяснил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, дорожное полотно на МКАДе быстро изнашивается, из-за чего на дороге появляются колеи, увеличивая риск ДТП. Мощные автомобили на широкой резине при попадании в колею имеют тенденцию к «шатанию» в полосе, отмечает собеседник. Схожий инцидент, например, произошел с Эдвардом Билом, правда, на Садовом кольце, отметил, он, указав на резонансное ДТП с блогером, которое произошло в 2021 году.

По словам вице-президента НАС, МКАД опасен из-за инфраструктурной непродуманности — на трассе множество различных съездов, среди которых далеко не все снабжены необходимой по длине разгонной полосой.

«Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется очень высокая. Нужно быстро разгоняться, и не у всех автомобилей для этого есть достаточно мощности», — предупредил собеседник.

Кроме того, зимой во время гололеда и на снежной «каше» тяжелые грузовики на подъемах и спусках блокируют съезды, отметил Шапарин. Также водителям стоит остерегаться велосипедистов, самокатчиков, водителей скутеров и прочих средств индивидуального передвижения, которые встречаются на дороге.

Немаловажно и то, что при разрешенной скорости 100 км/ч (а фактической — до 120 км/ч) многие автомобилисты маневрируют в потоке, подрезая и обгоняя других водителей, добавил автоэксперт.

Ранее ГИБДД в заявили, что МКАД остается лидером по летальным исходам в ДТП среди крупных магистралей столицы. По данным ведомства, чаще всего к смертям на трассе приводят наезды на стоящие транспортные средства (причинами остановок в большинстве случаев становятся поломки автомобилей или мелкие аварии).