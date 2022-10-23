Очевидец рассказал, как жители Солнцева задержали водителя, сбившего насмерть женщину с ребенком

Очевидец ДТП в Солнцево, где мужчина сбил беременную женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе. Егор рассказал «Газете.Ru», как местные жители пытались спасти мальчика и не давали водителю скрыться с места происшествия.

«ДТП произошло приблизительно в 21.30. Полицию и скорую вызвали очевидцы. Скорая приехала через две минуты, а полиция — через минут пять, семь. Мы помогали ребенку, потому что у него была ободрана вся одежда. Мы накрыли его куртками, чтобы не замерз, пульс был очень слабый у него. Но его мать на тот момент была уже мертва», — сообщил Егор.

По его словам, водитель Audi A6 был сильно пьян и до приезда полиции два раза пытался скрыться с места происшествия.

«После того, как водитель сбил людей, он врезался в синий Renault. Выползал он из своей машины он очень тяжело, потому что был сильно пьян. Посмотрел вокруг и начал медленно уходить в сторону кинотеатра. Его догнали и привели обратно. А потом он пытался с пассажиркой — женой или девушкой, я не знаю, тоже скрыться. Их снова вернули. На счет наркотиков не знаю. Но то, что он был очень сильно пьян — это 100%. На расстоянии 2 метров от него пахло спиртом. В момент задержания оказывал сопротивление сотрудникам полиции», — добавил очевидец.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве водитель Audi 37-летний Андрей Маркизов в районе станции метро «Солнцево» сбил переходивших по пешеходному переходу 42-летнюю беременную женщину и ее сына 2017 года рождения. Они погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).