В Ленобласти таксист порезал пассажира тростью с потайным лезвием

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Ленинградской области водитель такси ударил пассажира тростью с потайным лезвием, мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился поздно ночью 22 октября в городе Сертолово. Ссора возникла из-за того, что водитель проехал дальше того места, к которому группа молодых людей вызвала такси. В ходе конфликта таксист ударил тростью с потайным лезвием одного из оппонентов и скрылся. Отмечается, что один из клиентов такси был пьян.

Пострадавшего пассажира госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Полицейские задержали таксиста, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью из личной неприязни).

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 15-летняя школьница на «Жигулях» устроила ДТП с тремя пострадавшими.

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