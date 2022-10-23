Toyota Land Cruiser влетел под самосвал в Амурской области и загорелся

Внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в самосвал на трассе в Амурской области и загорелся, видео с последствиями ДТП от очевидцев опубликовал РЕН ТВ.

Как сообщили в ГИБДД Амурской области, авария произошла утром 22 октября в Шимановском районе. В результате аварии погибли два человека.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, внедорожник врезался в самосвал, который стоял на месте, передает дальневосточное информагентство «Порт Амур».

Ранее в сети появилось видео момента ДТП, в котором кроссовер Opel Antara въехал в торговый центр в Сыктывкаре.

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