ГИБДД Чувашии предупредила о проведении фильтрации транспорта

ГИБДД Чувашии предупредила о рейдах на нетрезвых водителей, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем работу по выявлению нетрезвых водителей. Наши экипажи проводят фильтрацию транспорта во всех городах и районах республики», — рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отчитались, что в эти выходные дни в ходе рейдов задействовано максимально возможное количество личного состава. Операция проводится не только в городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах республики, подчеркнули в Госавтоинспекции Чувашии.

В субботу, 22 октября, в республике было выявлено 22 нетрезвых водителя, а за два дня рейда — 38 водителей, добавили в ГИБДД.

Ранее в сети появились кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком.

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