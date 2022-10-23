ГИБДД Чувашии предупредила о проведении фильтрации транспорта

ГИБДД Чувашии предупредила о рейдах на нетрезвых водителей, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем работу по выявлению нетрезвых водителей. Наши экипажи проводят фильтрацию транспорта во всех городах и районах республики», — рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отчитались, что в эти выходные дни в ходе рейдов задействовано максимально возможное количество личного состава. Операция проводится не только в городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах республики, подчеркнули в Госавтоинспекции Чувашии.

В субботу, 22 октября, в республике было выявлено 22 нетрезвых водителя, а за два дня рейда — 38 водителей, добавили в ГИБДД.

Ранее в сети появились кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком.