Появились кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком

Очевидцы рассказали «Газете.Ru» об обстоятельствах ДТП в Солнцево, где мужчина сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

По их словам, выглядящая беременной женщина переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с ребенком пяти-шести лет. Ее сбила Audi А6, после произошедшего водитель выбежал и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан местными жителями. Очевидцы обратили внимание на то, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а также предположили, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Уточняется, что в настоящее время на месте находятся сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. От комментариев они отказались. Дорога на месте происшествия перекрыта.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком. 37-летний Андрей Маркизов за рулем Audi А6 наехал на 32-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

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