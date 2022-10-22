Появилось видео момента ДТП, где кроссовер протаранил торговый центр

Видео момента ДТП, где кроссовер Opel Antara въехал в торговый центр в Сыктывкаре, опубликовал Telegram-канал RU CHP.

Инцидент произошел 20 октября на Сысольском шоссе, 7. Автомобиль протаранил двери здания и частично въехал внутрь. Позже стало известно, что за рулем кроссовера Opel Antara находилась женщина. Образовавшуюся после ДТП дыру в здании сотрудники магазина завесили баннером.

Судя по видео, скорость Opel Antara в момент аварии была высокой. Женщина пыталась тормозить, но автомобиль, перескочив бордюр, врезался в торговый центр. На кадрах также видно, что за кроссовером ехала патрульная машина с включенными проблесковыми маячками.

Ранее сообщалось, то неизвестные сожгли три седана Hyundai Solaris на парковке автосалона в Челябинске. Сумма причиненного ущерба составила порядка 4 млн руб. О том, что стало причиной поджога, неизвестно.