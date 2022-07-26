Водитель несколько раз на ходу протаранил машину с детьми в Иркутской области

Кроссовер Mitsubishi с потерявшим сознание водителем несколько раз въехал в движущийся впереди автомобиль, в котором ехали дети. Об инциденте, произошедшем в Иркутской области, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Байкал». Мужчине за рулем автомобиля Mitsubishi стало плохо, и он непроизвольно надавил на педаль газа. В результате машина несколько раз въехала в движущийся впереди минивэн, в котором находились дети. Через несколько секунд супруге потерявшего сознание водителя удалось взять управление на себя и остановить машину.

Мужчину, управлявшего автомобилем Mitsubishi, отправили в больницу. Дети, ехавшие в минивэне, не пострадали.

Ранее сообщалось, что мужчина в куртке сотрудника Госавтоинспекции сел за руль автомобиля и въехал в бордюр в Надеждинске Приморского края.