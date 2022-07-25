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В Екатеринбурге выпавшая из «Камаза» металлическая конструкция раздавила легковушку

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Телеграм-канал «ГИБДД Екатеринбурга»

Металлическая конструкция, перевозимая в «Камазе», упала на автомобиль Kia Optima в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

«Сегодня в 10:30 на Объездной дороге напротив дома № 2Б/1 на ул. Щербакова водитель грузового автомобиля «Камаз» допустил наезд на мостовое сооружение, после чего металлическая конструкция, перевозимая в «Камазе» упала на автомобиль Kia Optima, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали четыре пассажира легковушки, двое из которых дети. Все они с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. Судя по фото, легковой автомобиль также сильно пострадал, ему потребуется серьезный ремонт. У него помяты крыша, капот, крышка багажника, оторван передний бампер, разбиты стекла. В районе ДТП образовался затор.

В региональной Госавтоинспекции призвали водителей фур перед началом и во время движения контролировать размещение, крепление и состояние груза в кузове.

Ранее сообщалось, что автомобиль «КамАЗ» рассыпал по дороге свиные кишки и требуху в городе Обоянь Курской области. Водителя могут привлечь к ответственности за создание помех в дорожном движении, а предприятие, на которое везли кишки, заставить убирать трассу.

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