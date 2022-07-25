Мужчина в куртке ДПС с признаками сильного опьянения сел за руль в Надеждинске

Мужчина в куртке сотрудника Госавтоинспекции сел за руль автомобиля и въехал в бордюр в Надеждинске Приморского края. Видео разместил Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».

На кадрах видно, что мужчина в форменной куртке инспектора ДПС, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, идет по улице и садится в автомобиль Toyota Prius. Он заводит двигатель и пытается вырулить на дорогу, но совершает столкновение с бордюром. Далее он сдает назад и уезжает.

Ранее сообщалось, что водитель автокрана успел выпрыгнуть из кабины за секунды до того, как машина свалилась в реку в Томске.