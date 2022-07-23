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«АвтоВАЗ» может перенести производство Lada Vesta из Ижевска

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Lada

«АвтоВАЗ» начал процесс переноса оборудования с завода «Lada Ижевск» на основную площадку в Тольятти, сообщают инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

«Представители кузовного производства, сварочного производства и других служб «АвтоВАЗа» находятся на территории Ижевского автозавода для демонтажа необходимых линий и комплексов с последующей отправкой на ВАЗ», — говорится в сообщении.

Предполагается, что официально о переносе сборки автомобилей Vesta из Ижевска в Тольятти будет объявлено до 10 августа нынешнего года.

Руководство «АвтоВАЗа» до конца 2022 года примет решение о том, что именно производить на площадке «Lada Ижевск», ранее рассказывал глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью «Интерфаксу». По его словам, отечественный производитель намерен сохранить завод в Ижевске.

«Да, сейчас возникли объективные сложности с импортозамещением, но, я думаю, что до конца года будет принято решение, как будет загружена наша площадка, и что будет производиться», — говорил Бречалов в июне.

На Ижевском автозаводе по технологии полного цикла производились автомобили семейства Lada Vesta. В сентябре прошлого года с конвейера сошел 600-тысячный автомобиль.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует отгрузить дилерам ограниченную партию автомобилей Lada Vesta NG в конце июля.

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