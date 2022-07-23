ГИБДД устроила рейд «Дорхенгер безопасности» в Москве

На северо-востоке Москвы столичная ГИБДД провела акцию «Дорхенгер безопасности», рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции разместили на припаркованных в жилой зоне автомобилях яркие информационные таблички c рекомендациями по безопасному передвижению водителей во дворовых территориях», — говорится в сообщении.

Полицейские провели профилактические беседы с автовладельцами и рассказали о самых частых причинах ДТП на придомовых территориях. Также водителей призвали быть внимательными при движении задним ходом и оценивать дорожную обстановку, отъезжая от места стоянки.

Ранее ГИБДД объявила, где пройдут массовые проверки на дорогах России.