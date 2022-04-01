Автобус с 19 детьми опрокинулся в Карелии

Автобус, который ехал из Архангельска в карельский город Кондопога, в пятницу, 1 апреля, попал в аварию. В салоне транспортного средства находились 19 детей, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Как сообщается, ДТП случилось в Пудожском районе Карелии.

В пресс-службе рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание транспортного средства.

«В автобусе находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих. По предварительным данным, у одного несовершеннолетнего возможно сотрясение мозга, более серьезных травм нет», — заявили в МВД.

Ранее стало известно, что в Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. В нем ехали 19 человек, в том числе 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Все пассажиры были госпитализированы.

До этого сообщалось, что авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем, унесла жизни женщины и двоих детей.