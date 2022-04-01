Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала фото Капризова после... 07:48

Автобус с 19 детьми опрокинулся в Карелии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Автобус, который ехал из Архангельска в карельский город Кондопога, в пятницу, 1 апреля, попал в аварию. В салоне транспортного средства находились 19 детей, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Как сообщается, ДТП случилось в Пудожском районе Карелии.

В пресс-службе рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание транспортного средства.

«В автобусе находились 19 несовершеннолетних, а также двое сопровождающих. По предварительным данным, у одного несовершеннолетнего возможно сотрясение мозга, более серьезных травм нет», — заявили в МВД.

Ранее стало известно, что в Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. В нем ехали 19 человек, в том числе 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Все пассажиры были госпитализированы.

До этого сообщалось, что авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем, унесла жизни женщины и двоих детей.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть