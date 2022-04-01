Автомобильный правозащитник выставил на продажу свой общественный проект

Александр Шумский, руководитель «Пробок.нет», решил выставить проект на продажу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Команда проекта устала и не видит перспектив для развития, написал Шумский. Правозащитник рассказал, что у него есть идеи заняться бизнесом.

«Много лет я потратил на создание «Пробок.нет», который приносил пользу людям: боролся с дорожными глупостями, менял правила дорожного движения, делал познавательный и образовательный контент. А сколько крутой социальной рекламы сделали за эти годы — не сосчитать», — отметил он.

Смена руководителя и имиджа проекту пойдут на пользу, добавил Шумский. Детали сделки и сумму, на которую оценивается проект, он не уточнил.

Ранее Шумский рассказал «Газете.Ru» о том, что в Москве планируется в порядке эксперимента разрешить водителям уезжать с места аварии в безопасную зону, чтобы избежать «вторичных» ДТП.