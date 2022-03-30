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«Ночные волки» разрабатывают российский мотоцикл для замены иностранных

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Игорь Руссак

В связи с приостановкой поставок иностранных мотоциклов байкерский клуб «Ночные волки» готовится вывести на рынок России мотоцикл собственной разработки. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель клуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов (Хирург).

«Нам нужен свой мотоцикл, и эта работа уже вовсю ведется, пусть люди только чуть-чуть потерпят. В России будет свой мотоцикл, я вам это обещаю!» — рассказал «Газете.Ru» собеседник.

По словам лидера клуба «Ночные Волки», двигатель собственной разработки для нового российского мотоцикла уже готов на 85%. Кроме того, сформирована команда инженеров, в скором времени прототип байка будет представлен широкой общественности.

«Его делают инженеры от Бога, которых нам удалось сохранить», — продолжил Залдостанов.

Касаясь решения иностранных компаний приостановить поставки мототехники в Россию, Залдостанов подчеркнул, что в новых экономических условиях Россия в плане производства может надеяться только на себя.

«Все. Мы прошли точку невозврата. Нам не только от импортных мотоциклов придется отказаться, но еще много от чего придется отказаться, к великому счастью, – и рассчитывать только на себя», — резюмировал лидер российских байкеров

Ранее «Газета.Ru» писала об актуальном состоянии рынка мототехники в России.

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