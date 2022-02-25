Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Конашенков: вооруженные силы РФ высадились в районе аэродрома Гостомель 15:39
В Минобороны сообщили, что российские ВС не несут потерь в ходе операции... 15:38
В Минобороны заявили, что ВС России не будут обстреливать жилые дома Киева 15:37
Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов 15:33
Бастрыкин поручил наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ЛНР 15:31
Щербакова рассказала, как на нее повиляла ситуация с Валиевой на ОИ-2022 15:29
В Германии рассказали об обсуждениях третьего пакета санкций против России 15:27
Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением... 15:27
Российские банки обратились с совместным заявлением к клиентам 15:24
Российского дипломата избили на акции в поддержку Украины в Литве 15:15

Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Формула-1 отменила этап в Сочи в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата мира.

Решение было принято на встрече представителей Ф1, Международной автоспортивной федерации (FIA) и гоночных команд. В нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно, говорится в заявлении.

«Мы с грустью и потрясением наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное урегулирование ситуации», — сообщили в Формуле-1.

Гран-при России должен был пройти 25 сентября 2022 года на «Сочи Автодроме». После его отмены количество гоночных уик-эндов в сезоне сократится до 22. Единственный россиянин, готовящийся к выступлению в новом сезоне — Никита Мазепин, который вместе с Миком Шумахером представляет американскую команду Haas.

В этом году Гран-при России должен был пройти на трассе в Сочи, куда Ф1 приезжала с 2014 года, в последний раз. Со следующего сезона этап планировалось устраивать на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть