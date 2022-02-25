Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

Формула-1 отменила этап в Сочи в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата мира.

Решение было принято на встрече представителей Ф1, Международной автоспортивной федерации (FIA) и гоночных команд. В нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно, говорится в заявлении.

«Мы с грустью и потрясением наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное урегулирование ситуации», — сообщили в Формуле-1.

Гран-при России должен был пройти 25 сентября 2022 года на «Сочи Автодроме». После его отмены количество гоночных уик-эндов в сезоне сократится до 22. Единственный россиянин, готовящийся к выступлению в новом сезоне — Никита Мазепин, который вместе с Миком Шумахером представляет американскую команду Haas.

В этом году Гран-при России должен был пройти на трассе в Сочи, куда Ф1 приезжала с 2014 года, в последний раз. Со следующего сезона этап планировалось устраивать на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.