Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае

На автодороге Пермь-Ильинский в ДТП между отечественными легковыми автомобилями погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Авария произошла около полуночи 24 февраля. Мужчина 1987 года рождения за рулем Lada Vesta выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки.

В результате ДТП погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили мужчина и пятилетний ребенок, их госпитализировали.

close 100% ГУ МВД России по Пермскому краю

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе причину выезда на «встречку».

Ранее московская Госавтоинспекция перечислила основные виды аварий на МКАД.