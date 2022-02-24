Региональный офис Stellantis опроверг вероятное закрытие завода «ПСМА Рус» в России

Пресс-служба «Stellantis Россия» назвала слухами возможность переноса или ограничения производства в РФ.

«Сегодня в прессе появилась информация о возможном прекращении операций Stellantis в России. Просим принять во внимание, что Stellantis Евразия не подтверждает эти слухи. Мы ежедневно мониторим ситуацию и будем держать вас в курсе», — говорится в заявлении компании.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal опубликовало информацию о возможном переносе производства Stellantis из России — по словам главы автоконцерна Карлоса Тавареса, такой вариант изучается на случай, если на работу компании повлияют западные санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

«Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями», — приводилась цитата Тавареса.

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге концерн Stellantis выпускает автомобили по полному циклу, с конвейера сходят машины марок Peugeot, Opel и Citroen.