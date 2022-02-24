Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Дайнеко вспомнила, как дважды выносила ребенка из горящего дома 13:43
Джонсон пообещал «решительно ответить» на действия России в Донбассе 13:38
Экс-президент «Локомотива»: будет очень обидно и ужасно потерять финал ЛЧ 13:38
Израиль осуждает военную операцию России в Донбассе 13:37
В Госдуме оценили вероятность отъезда Зеленского в другую страну 13:36
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации 13:33
В Германии назвали способ урегулирования украинского кризиса 13:32
Белоруссия закрывает часть воздушного пространства 13:31
Зеленский заявил, что населению Украины будет роздано оружие 13:28
В Баку рухнул строящийся дом, под ним остались люди 13:27

Региональный офис Stellantis опроверг вероятное закрытие завода «ПСМА Рус» в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ПСМА Рус

Пресс-служба «Stellantis Россия» назвала слухами возможность переноса или ограничения производства в РФ.

«Сегодня в прессе появилась информация о возможном прекращении операций Stellantis в России. Просим принять во внимание, что Stellantis Евразия не подтверждает эти слухи. Мы ежедневно мониторим ситуацию и будем держать вас в курсе», — говорится в заявлении компании.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal опубликовало информацию о возможном переносе производства Stellantis из России — по словам главы автоконцерна Карлоса Тавареса, такой вариант изучается на случай, если на работу компании повлияют западные санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

«Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями», — приводилась цитата Тавареса.

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге концерн Stellantis выпускает автомобили по полному циклу, с конвейера сходят машины марок Peugeot, Opel и Citroen.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть