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У москвича изъяли BMW, легально купленный у официального дилера

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BMW

Полиция изъяла у жителя Москвы автомобиль BMW X5, который оказался объявлен в международный розыск властями Польши, узнала «Газета.Ru». Владелец машины утверждает, что кроссовер был куплен новым и не покидал пределов России, при этом полицейская экспертиза подтвердила, что в маркировку автомобиля не было криминальных вмешательств.

Владимир Тарасов приобрел BMW X5, собранный в Калининграде, более пяти лет назад новым в автосалоне. После ДТП 14 сентября 2021 года, в которое попал Тарасов, ГИБДД установила, что автомобиль с идентичным VIN-номером находится в международном розыске по линии Интерпола. Полиция выяснила, что идентификационная маркировка на BMW не менялась, и в октябре вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее, автомобиль спустя пять месяцев так и не вернули — он изъят, ржавеет после ДТП на спецстоянке, и его статус неясен.

«Полиция проверила VIN и другие агрегаты – номера не перебивались, машина чистая. Запросили представительство BMW, получили документы, что машина эта куплена и эксплуатировалась мной, обслуживалась в России, у официальных дилеров. Формальных юридических оснований удерживать после этого мою собственность у них нет. Но ничего вразумительного мне ответить не могут, и машину даже на ответственное хранение не отдают», — жалуется автовладелец.

На ходатайство о возврате автомобиля из отдела МВД по району «Можайский» ЗАО Москвы пришел ответ, что вернуть автомобиль не представляется возможным. Адвокату владельца сообщили, что сведения о законном собственнике и его намерениях по возврату авто запрошены у правоохранительных органов Польши.

Что в этой ситуации советуют юристы делать владельцу BMW, и почему арест автомобиля может потребовать разбирательства с властями иностранного государства — читайте в материале «Газеты.Ru».

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