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Автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Продолжающийся рост цен и дефицит новых авто привел к подорожанию «вторички» и увеличению доли изношенных машин в ассортименте. Пользуясь этим, хозяева и перекупщики пытаются продать подержанные автомобили по верхней границе рынка, рассказали эксперты «Газете.Ru». В этой ситуации эксперты советуют отложить покупку авто с пробегом как минимум на полгода.

«Если автомобиль действительно в хорошем состоянии, владельцы откладывают его продажу из-за проблем с покупкой нового. С моей точки зрения, во второй половине года, начиная с третьего квартала, ситуация должна стабилизироваться», — объяснил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По его словам, сейчас в его компании подбор автомобиля занимает в два-три раза больше времени, чем до дефицита. Кроме того, год назад в ценовом сегменте от 1,5 млн рублей можно было приобрести автомобиль примерно на два года новее, чем сейчас.

С Шелковым согласен директор департамента продаж машин с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. По его прогнозам, замедление роста цен на подержанные авто возможно в 3 квартале 2022 года. Варианты в хорошем состоянии в возрасте 1-3 лет сейчас на рынке практически отсутствуют, заявил он.

«В первой половине 2022 года цены на автомобили с пробегом продолжат расти из-за нехватки выставленных на продажу моделей с небольшим сроком эксплуатации — до 3 лет. Увеличение стоимости этих автомобилей, вероятно, не будет превышать темпов 2021 года», — объяснил «Газете.Ru» замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» Владислав Хайновский.

Подробнее о том, почему эксперты не советуют покупать подержанный автомобиль раньше июня — в материале «Газеты.Ru».

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