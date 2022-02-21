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В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

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В Пермском крае на трассе Соликамск-Красновишерск водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла 21 февраля около 02:30. По предварительным данным, на 20 км автодороги 36-летний водитель «ВАЗа» пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с бензовозом «МАЗ». Кадры с места аварии появились в социальных сетях, от удара легковой автомобиль разорвало на две части.

Водитель и три пассажира отечественной легковушки скончались. Еще одна пассажирка «ВАЗа» выжила, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что на Урале пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из них погибла.

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