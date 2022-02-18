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ГИБДД объявила о сплошных проверках в регионах

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Региональные управления Госавтоинспекции сообщили о проведении массовых проверок и рейдов на нетрезвых автомобилистов накануне выходных дней 19-20 февраля.

О массовых остановках транспортных средств объявила ГИБДД Пензенской области, Брянской области, Тверской области, Республики Алтай, Самарской области, Республики Северная Осетия-Алания и Саратовской области.

Сплошные проверки автоинспекторы пообещали провести 19 февраля в Ленинском районе Смоленска, Пензенской области, в Кирове и различных районах Белгородской области, а также на протяжении всех выходных в Воронежской области, Тульской области, Ивановской области и в Ухте. Также в ночь на 20 февраля рейд состоится на дорогах Севастополя.

В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, оценивая состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО.

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