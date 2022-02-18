Власти могут позволить ГИБДД запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий эксплуатацию неисправных автомобилей, сообщает «Российская газета». Чтобы снять запрет на эксплуатацию неисправного автомобиля, потребуется пройти внеочередной техосмотр в течение семи дней, в противном случае свидетельство о регистрации машины будет изъято.

Сейчас у ГИБДД при выявлении неисправного автомобиля нет механизмов заставить владельца привести авто в порядок, кроме предусмотренного КоАП штрафа в размере 500 рублей. Поводами для задержания являются серьезные неполадки, вроде неисправных тормозов и рулевого управления. Тем не менее, проконтролировать, что после задержания на дорогу выедет исправная машина, невозможно.

Поправки предполагают установление полномочий инспектора ГИБДД запретить эксплуатацию машины, если он выявил неисправность, которую нельзя устранить на месте. Действие диагностической карты, если она есть, приостанавливается. Водителю придется отогнать автомобиль на место стоянки или в сервис, а по итогам ремонта пройти техосмотр. Автовладельцу отведут неделю на устранение неисправности, после истечения которой инспектор может изъять свидетельство о регистрации автомобиля. Также на машину будет наложен запрет на совершение регистрационных действий, что сделает невозможным получение дубликата документа.

Неисправности, за которые грозит запрет эксплуатации, должны быть установлены постановлением правительства. В проект перечня неисправностей от МВД среди прочего входят проблемы с тормозами, рулевым управлением, световыми приборами, ремнями безопасности, а также незаконное внесение изменений в конструкцию.

Отмечается, что перечень неисправностей утверждается тем же постановлением правительства, что и ПДД, но его можно только полностью переиздать в новой редакции, а не вносить поправки. Когда документ будет подготовлен, неизвестно.

Ранее в ГИБДД объяснили, что инспектор вправе провести техосмотр автомобиля, даже если водитель предъявил ему диагностическую карту — при условии, что неисправности машины видны.

1 марта этого года в России будет введен штраф в 2 тыс. руб. за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. Автомобили физлиц проходить процедуру техосмотра не должны. Исключения — если в конструкцию транспортного средства внесли изменения или автомобиль был выпущен более четырех лет назад.