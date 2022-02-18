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На горящем в океане корабле оказалось почти 4 тыс. автомобилей Bentley, Audi и VW

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TheDrive

Грузовое судно Felicity Ace, которое загорелось недалеко от Азорских островов в Атлантическом океане, перевозило 3965 автомобилей. Об этом говорится в заявлении американского подразделения концерна Volkswagen AG, передает Mint.

Felicity Ace регулярно используется концерном VW Group для перевозки машин. Представители Bentley подтвердили The Drive, что на борту автовоза находится 189 автомобилей британской марки. Согласно грубым подсчетам, их общая стоимость составляет не менее $30 млн. В Audi также подтвердили наличие своей продукции на корабле, однако оценивать ее объем отказались. В прошлых рейсах Felicity Ace регулярно перевозил около 1 тыс. машин немецкой марки за раз. Также предполагается, что на судне могут находиться автомобили от Lamborghini и Porsche.

Экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар. Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда, в спасении также принял участие патрульный катер ВМС Португалии. Судно длиной 200 метров направлялось из Германии в американский штат Род-Айленд.

Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, оставшийся без экипажа корабль продолжает дрейфовать, идет спасательная операция, в ВМС Португалии готовятся к буксировке судна.

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