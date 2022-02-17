Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава минобороны Украины допустил признание Россией ДНР и ЛНР 13:14
В Иркутске грузовик попал в ДТП с тепловозом 13:12
Снаряд ВСУ проломил стену детского сада в Донбассе 13:12
Феминистка заявила, что «взбесилась» от законопроекта Совфеда о запрете «радикального... 13:10
Треть россиян посчитали криптовалюту рискованным вложением 13:10
В Кремле оценили ситуацию рядом с российскими границами 13:07
Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу 13:07
Суд отправил в колонию отца экс-главы ФБК* Юрия Жданова 13:04
В Кремле оценили возможность пребывания российских военных в Белоруссии после... 13:00
МакSим рассказала о ссорах с Егором Кридом из-за песни 12:59

BMW откажется от традиционных автомобильных проводов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
CelLink

Компании BMW, Lear и Bosch вложили $250 млн долларов в стартап, который разработал технологию замены традиционных жгутов проводов, сообщает Automotive News.

Компания CelLink разработала новый метод соединения аккумуляторных элементов и блоков, а также передачи энергии и данных между датчиками, модулями и электронными блоками управления автомобиля. Специалисты называют свою технологию «гибкий жгут», она может заменить сразу несколько традиционных жгутов проводов. Ее использование позволяет снизить вес и затраты на производство, а также обеспечить более автоматизированную и модульную сборку транспортных средств.

CelLink была основана в 2011 году, с 2019-го она занимается производством электронных компонентов. Всего компания привлекла около $315 млн. В число ее стратегических инвесторов входят BMW iVentures, Lear Corp., Robert Bosch Venture Capital и 3M (они уже вкладывались ранее). Другой инвестор, Ford Motor Co., к последнему раунду финансирования не присоединился. Новые средства будут использованы для строительства завода в Джорджтауне, штат Техас, который откроется в конце этого года.

По словам главы компании CelLink Кевина Кокли, сейчас «гибкие жгуты» CelLink используются в сотнях тысяч электромобилей. Он не стал уточнять, какие производители пользуются этой продукцией. При этом сейчас Tesla остается единственным автопроизводителем в США, который произвел такое количество «зеленых» машин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть