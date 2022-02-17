«АвтоВАЗ» планирует избавиться от простоев к маю

К концу весны этого года на «АвтоВАЗе» надеются восстановить выпуск автомобилей Lada без перебоев, рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Бесперебойный ритм производства на всех сборочных линиях «АвтоВАЗа» может быть восстановлен уже в мае нынешнего года. Более того, завод не исключает и введения в этом месяце субботних смен на своих конвейерах», — утверждают инсайдеры.

Предполагается, что АвтоВАЗ сможет вернуться к нормальной работе без простоев благодаря тому, что нашел альтернативных производителей автоэлектроники, необходимой для сборки автомобилей на заводах в Ижевске и Тольятти.

Недавно стало известно, что из-за нехватки комплектующих «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Lada Niva без «тревожной кнопки» и подушки безопасности.

Ранее президент компании Bosch в России и других странах Штеффен Хоффманн заявил о том, что дефицит электроники на «АвтоВАЗе» сохранится минимум до конца 2022 года.