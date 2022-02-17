В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

В Кемеровском округе Кузбасса в результате столкновения пяти автомобилей четыре человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Авария произошла сегодня, 17 февраля, в 6:30 по местному времени (2:30 по Москве) на 298 км трассы Р255 «Сибирь».

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. После этого легковой автомобиль отбросило на «Газель», а впоследствии – на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком <...> Спустя несколько минут автомобиль Daewoo Matiz совершил столкновение с «Газелью», участвовавшей в произошедшем ранее ДТП», — рассказали в полиции.

В результате водитель и два пассажира ВАЗ погибли, люди, находившиеся внутри «Газели», получили травмы различной степени тяжести. Жертвой ДТП также стал водитель Daewoo, его пассажир был травмирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативные группы МВД.

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