Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог

На платных трассах госкомпании «Автодор» не хватает освещения, АЗС и зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП), которая проверила деятельность госкомпании за 2015-2020 годы, пишет газета «Коммерсантъ».

По состоянию на 1 сентября 2021 года протяженность линий искусственного освещения на магистралях госкомпании составляла около 2 тыс. километров, то есть 54,2% общей длины дорог «Автодора» (64,4% на платных участках и 44,5% на бесплатных). Руководство «Автодора» и Минтранса РФ согласилось с замечаниями аудиторов, говорится в заметке — уже планируется рассмотреть вопрос об установке обязательных требований к освещению на платных участках.

Вторая проблема связана с АЗС. К примеру, на трассе М-11 «Нева» (на участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга) обустроено всего 20 станций, среднее расстояние между ними составляет 61,9 км, максимальное — 104 км. На платных участках ЦКАД (протяженностью 259,6 км) к моменту проверки было построено всего две АЗС (сейчас их уже четыре). Это является нарушением внутренних инструкций самого «Автодора», а станций техобслуживания на этих трассах вовсе нет, говорится в отчете.

Также в СП заявили об отсутствии на дорогах «Автодора» заправок для электромобилей (проверка проводилась в 2020-м), хотя по состоянию на 2022 год они установлены на некоторых трассах — на М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга их минимум 12 единиц.

Кроме того, в Счетной палате проанализировали доходы «Автодора» от взимания платы за проезд: в 2015 году они превысили 3,6 млрд руб., а по итогам 2020 года составили более 23 млрд руб. Средний годовой доход от одного километра платной трассы увеличился с 7,8 млн руб. в 2015 году до 14,4 млн руб. в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях активизировались мошенники, которые предлагают приобрести «безлимитные» транспондеры.