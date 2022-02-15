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Житель Самарской области угнал машину, потому что устал идти пешком

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Волжском районе Самарской области задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля. Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что воспользовался чужой машиной чтобы добраться домой, так как устал идти пешком, рассказали в областном управлении МВД.

Сообщение об угоне Lada Niva поступило от жителя поселка Воскресенка. Он объяснил полицейским, что всегда оставляет автомобиль в своем дворе с ключом в замке зажигания из-за неисправности замка.

Позже сотрудники уголовного розыска заметили похожий на угнанный автомобиль, врезавшийся в сугроб. В салоне Lada Niva нашли жестяную банку с алкоголем. Опрошенные жители поселка рассказали, что к преступлению может быть причастен безработный местный житель, ранее судимый за применение насилия против представителя власти и лишенный водительских прав. Полицейские разыскали подозреваемого в одном из домов, где он находился у своего знакомого.

«Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что завладел чужим автомобилем, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. Проходя в нетрезвом виде мимо одного из частных домов, он увидел через распахнутые ворота автомобиль, подергал ручки его дверей, понял, что водительская дверь открыта, ключ зажигания в замке, несколько раз позвал водителя и, когда тот не отозвался, сел за руль и уехал», — рассказали в МВД.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Ему может грозить штраф в размере до 120 тыс. рублей, ограничения свободы на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в городе Мегион пьяному мужчине удалось угнать два автомобиля за 15 минут.

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