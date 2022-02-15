Женщины назвали лучшие автомобили года

Жюри конкурса «Женский автомобиль года» (Women's World Car of the Year) опубликовало список претендентов на первое место в конкурсе 2022 года. Отбором занималась команда жюри из 56 женщин-журналистов из 40 стран, которые протестировали 65 новых моделей.

Каждый из претендентов на победу, отмечают устроители конкурса, должен выделяться множеством качеств, в числе которых удовольствие от вождения, уровень комфорта и технологий, дизайн, энергоэффективность, забота об окружающей среде и соотношение цена/качество.

В номинации «Городской автомобиль» титул достался Peugeot 308, звание «Семейного кроссовера» присудили Kia Sportage. Электрифицированный Jeep Wrangler 4xe победил в категории полноприводных автомобилей и пикапов. Сразу три электрокара одержали победу в остальных категориях: кроссовер Ford Mustang Mach-E выиграл в номинации «Большой автомобиль», BMW iX — в номинации «Большой SUV», а самой высокопроизводительной моделью был признан электроседан Audi e-Tron GT. Эти модели поборются за главную награду.

Премия Women's World Car of the Year была основана в 2009 году. В этом году победителя объявят в 12-й раз — это случится 8 марта.

Ранее были объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»: из десяти моделей Car of the Year 2022 три представлены на рынке России.