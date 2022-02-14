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Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год

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stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что в текущем году в городе планируется построить 91 км дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.

Одним из важных проектов является строительство новой городской магистрали — Московский скоростной диаметр длиной в 68 км. В этом году власти планируют завершить строительство I очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. В течение года будет введено в строй последнее крупное сооружение на этой трассе – эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 км.

Также будут возведены связка между Южной рокадой и Московским скоростным диаметром, развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

На западе Москвы реконструируют путепровод через ж/д пути МЦД-1. Вместо старого путепровода длиной 39 м на улице Барклая сейчас строится новый, 205-метровый.

Еще один проект в западной части столицы — реконструкция Старо-Рублевского путепровода.

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