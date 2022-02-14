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С марта для водителей будут действовать новые правила получения медсправки

Эксперт Солдунов: ряду водителей придется сдавать анализы для получения медсправки

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С марта текущего года водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки для управления автомобилем. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Он напомнил, что, по старым правилам, тот, кто лишился прав и делал новую медицинскую справку, ее получал в общем порядке. То есть анализ крови и другие тесты не проводились.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — пояснил эксперт.

Для рядовых водителей, не допускавших грубых нарушений правил дорожного движения, ничего принципиально не изменится, уточнил эксперт. При этом он добавил, что, если врач на медкомиссии, выявит у автомобилиста признаки хронического употребления алкоголя или наркотических веществ, то его могут направить на сдачу анализов.

Ранее сообщалось, что верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после употребления «Корвалола» — объясняется это тем, что препарат содержит фенобарбитал и спирт. Как пояснили «Газете.Ru» врачи, эти вещества оказывают угнетающий эффект на центральную нервную систему и действительно могут привести водителя к трагедии на дороге. Вместе с тем, «сердечные» капли — далеко не единственное пользующееся популярностью у россиян лекарственное средство, за которое могут лишить прав или поставить на учет к наркологу, предупредили эксперты.

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