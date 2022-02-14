С марта для водителей будут действовать новые правила получения медсправки

С марта текущего года водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки для управления автомобилем. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Он напомнил, что, по старым правилам, тот, кто лишился прав и делал новую медицинскую справку, ее получал в общем порядке. То есть анализ крови и другие тесты не проводились.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — пояснил эксперт.

Для рядовых водителей, не допускавших грубых нарушений правил дорожного движения, ничего принципиально не изменится, уточнил эксперт. При этом он добавил, что, если врач на медкомиссии, выявит у автомобилиста признаки хронического употребления алкоголя или наркотических веществ, то его могут направить на сдачу анализов.

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